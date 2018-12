Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) a anunţat, luni, că bugetul de stat pentru anul 2019 ar trebui să se bazeze pe o îngheţare a salariilor în sectorul bugetar, pentru că majorarea agresivă a salariilor în administraţia centrală şi locală este una dintre cauzele majore ale creşterii atractivităţii locurilor de muncă din acest sector, în defavoarea celui privat.

AOAR se arată profund preocupată de propunerile referitoare la bugetul de stat şi la bugetul asigurărilor sociale pentru anul 2019, acestea nefiind supuse dezbaterii publice în luna octombrie 2018, scrie News.ro

”Execuţia bugetară aferentă perioadei de 10 luni din anul 2018 creează îngrijorare în mediul de afaceri, pe fondul creşterii cu cca. 25% a cheltuielilor salariale aferente sectorului bugetar. Majorarea agresivă a salariilor în administraţia centrală şi locală este una dintre cauzele majore ale creşterii atractivităţii locurilor de muncă din acest sector, în defavoarea celui privat, fenomen concretizat în încetinirea semnificativă a creşterii economice”, se arată în comunicat.

Asociaţia avertizează că lipsa unor reforme consistente privind simplificarea şi clarificarea procedurilor administrative, dar mai ales lipsa de progres în informatizarea completă a relaţiilor între contribuabili şi administraţie determină menţinerea unui aparat birocratic ineficient.

”Lipsa investiţiilor publice, în afara cheltuielilor destinate modernizării armatei române, determină şi o frânare a investiţiilor private, alimentând tendinţa accentuată de apelare la importuri, în defavoarea producţiei interne”, se arată în comunicat.

În aceste condiţii, AOAR consideră că bugetul de stat pentru anul 2019 trebuie să se bazeze pe o îngheţare asalariilor în sectorul bugetar, cel puţin pentru primele 6 luni ale anului. Asociaţia consideră că eventualele creşteri salariale trebuie operate în concordanţă cu evoluţiile economice reale, odată cu efectuarea rectificărilor bugetare.

”În condiţiile în care predictibilitatea fiscală reprezintă principala preocupare a mediului deafaceri, AOAR susţine, de asemenea, necesitatea confirmării explicite de către reprezentanţii Guvernului României a angajamentului conform căruia bugetul de stat pentru anul 2019 se bazează pe prevederile actuale ale Codului Fiscal, fiind exclusă modificarea pe termen scurt a acestuia sau introducerea de noi taxe şi impozite”, se arată în comunicat.

AOAR solicită caprezentarea bugetului de stat să fie însoţită de un raport care să evalueze efectele aplicării în anul 2018 a măsurii "split TVA" şi consideră că Ministerul de Finanţe trebuie să se constituie în garantul stabilităţii sistemului fiscal şi oponentul ferm al oricăror propuneri vizând introducerea unor noi taxe şi impozite.

”AOAR solicită ca, odată cu bugetul de stat, să fie pusă în discuţie lista primelor 10-20 obiective de interes naţional, inclusiv cele carese pot realiza prin utilizarea fondurilor europene, specificându-se sumele prevăzute şi indicatorii fizici ce trebuie realizaţi trimestrial, în conformitate cu stadiul real de pregătire a acestor investiţii. Considerăm inacceptabilă continuarea alocării an de an a unor mari sume de bani către Ministerul Transporturilor şi realocarea acestora altor sectoare, cu ocazia rectificărilorbugetare, invocându-se an de an aceeaşi motivaţie:„nu au putut fi cheltuiţi!”, se arată în comunicat.

În plus, AOAR exprimă serioase rezerve faţă de perspectiva discutării şi aprobării în Parlament a bugetului de stat în ultima parte a lunii decembrie, procedură care reduce la zero dezbaterea publică a acestui document de maximă importanţă pentru mediul de afaceri.