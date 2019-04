Economiștii se așteaptă ca BNR să mențină, în ședința de marți, dobânda de politică monetară la 2,5%, în ciuda revenirii inflației pe creștere de la începutul anului.

„Inflația mai ridicată din februarie ar putea duce la discuții despre o eventuală înăsprire. Deși nu avem nicio creștere a dobânzii cheie în scenariul de bază, înlăturarea legăturii dintre taxa bancară și ROBOR a readus spațiul de manevră pentru banca centrală în cazul în care va decide că este nevoie de o întărire”, notează analiștii Erste Bank, citați de Pofit.ro

Banca centrală a modificat ultima oară dobânda cheie în mai 2018 la nivelul actual de 2,5%, pe fondul unei inflații care trecea de 5%.

În februarie, preţurile de consum au revenit pe creștere , cu 0,79% în februarie 2019, iar rata anuală a inflaţiei a urcat la 3,83%. Rata în inflației a urcat pe fondul scumpirii alimentelor cu 4,46%, a mărfurilor nealimentare cu 3,74% şi a serviciilor cu 3,08%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.

Banca Naţională a României (BNR) a majorat la 3% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi estimează o inflaţie de 3,1 pentru finalul anului viitor, anunţa, în urmă cu o lună, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la prezentarea Raportului trimestrial asupra inflaţiei.

Isărescu a subliniat că inflaţia este sub control, dar situaţia se poate deteriora rapid.

”Deteriorarea anticipaţiilor poate avea loc foarte rapid. (...) Când vine cineva şi-ţi blochează dobânda prin OUG, ce impact poate avea asupra inflaţiei? Se duce în sus”, a spus Isărescu, făcând trimitere la OUG 118/2018, care a impus o taxă pe activele bancare legată de evoluţie indicelui ROBOR.

Guvernatorul a atras atenţia că atacurile îndreptate în ultima perioadă împotriva BNR sunt ”jalnice” şi ”iresponsabile”, făcând trimitere la acuzaţiile lansate de consilierul premierului, Darius Vâlcov.

Guvernul a modificat recent OUG 114, instituţiile bancare fiind obligate la plata taxei pe active financiare nete de 0,4% pe an, pentru instituţiile cu o cotă de piaţă mai mare sau egală cu 1%, şi de 0,2% pe an, pentru cele cu o cotă de piaţă sub 1%. Cota de piaţă va fi cea stabilită la finele semestrului/anului pentru care se datorează taxa.

Astfel ordonanţa dată acum transformă taxa pentru bănci într-un ″stimulent pentru harnicie”. Băncile nu vor mai fi taxate în funcţie de ROBOR, ci de creditele date - dacă sunt multe şi ieftine, instituţiile de credite ar putea să achite o taxă mică sau chiar nimic.

Iar de pe 2 mai, ROBOR-ul va dispărea din formula dobânzii pentru noile credite. Va fi înlocuit cu un nou indice, calculat că o medie a tranzacţiilor efective făcute de bănci într-un trimestru.