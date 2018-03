De asemenea, conform documentului, 17% dintre românii din mediul urban intenţionează să cumpere criptomonede în următoarele 12 luni, iar 30% cred că monedele virtuale reprezintă viitorul mijloacelor de plată.

“Dezvoltarea accelerată a mediului digital împinge tot mai mult limitele în aproape orice domeniu, astfel că nu este surprinzătoare popularitatea din ce în ce mai mare a unui instrument de plată care nu cunoaşte constrângeri geografice. Studiul nostru confirmă că românii au început să se familiarizeze cu termenul de criptomonede, îşi doresc să fie în pas cu noile tendinţe şi să profite de oportunităţile generate de noile tehnologii. Criptomonedele rămân însă un subiect sensibil în contextul unui grad foarte scăzut de reglementare a acestei pieţe şi al numeroaselor atenţionări la nivel global. De aceea, orice comunicare în această direcţie trebuie să aibă la bază eforturi semnificative de educare şi informare corectă a consumatorilor”, afirmă Traian Năstase, Managing Partner, iSense Solutions.

Totodată, din studiu reiese că numai 8% din românii utilizatori de internet din mediul urban au cumpărat criptomonede în ultimele 12 luni.

"Bitcoin este cea mai populară monedă digitală şi atunci când vine vorba de achiziţii - 7% dintre românii din mediul urban au achiziţionat un Bitcoin în ultimele 12 luni, iar 14% intenţionează să cumpere unul în următoarele 12 luni, în timp ce 1% vor să cumpere Ethereum iar 2% - Ethereum Classic, Bitcoin Cash sau Litecoin. În ceea ce priveşte utilizarea criptomonedelor, 35% dintre românii care au auzit de ele au încredere în acestea, în timp ce 44% ar dori să poată plăti cu acest tip de monede", se mai spune în studiu.

De asemenea, raportul mai arată că persoanele sub 40 de ani sunt mai entuziasmate cu privire la criptomonede. Astfel, 61% (vs. 52% din total) dintre tinerii familiarizaţi cu acest termen sunt de părere că monedele digitale reprezintă viitorul, 44% (vs. 35% din total) au încredere în ele şi 50% (vs. 44%) şi-ar dori să poată plăti prin intermediul lor, iar 22% dintre persoanele sub 40 de ani intenţionează să cumpere cel puţin o criptomonedă în următoarele 12 luni.

Studiul a fost realizat online de către compania iSense Solutions pe un eşantion de 500 de respondenţi din mediul urban, membri ai Panelului ResearchRomania.ro. Datele sunt reprezentative pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18-65 de ani din mediul urban din România. Grad de eroare =/-4.38% la un nivel de încredere de 95%.