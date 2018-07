Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a colectat, în primul semestru din 2018, venituri bugetare în sumă totală de 112,795 miliarde lei, cu 13,5% (indice nominal), respectiv cu 13,434 miliarde lei mai mult faţă de perioada similară a anului 2017, de 99,36 miliarde lei, conform unui comunicat de presă.

Gradul de realizare a programului de încasări stabilit prin legile bugetare anuale este de 101,8%, ceea ce înseamnă un plus de peste 1,957, miliarde lei faţă de programul comunicat de Ministerul Finanţelor Publice, respectiv 110,837 miliarde lei, precizează ANAF.

La bugetul de stat s-au încasat 68,171 miliarde lei, cu 3,213 miliarde lei lei mai mult faţă de aceeaşi perioadă din 2017 (64,958 miliarde lei).

Încasările la TVA şi accize au deţinut ponderea cea mai mare în totalul încasărilor la bugetul de stat. TVA brută colectată a fost de 35,555 miliarde lei (plus 11,4%), iar accizele colectate de 12,79 miliarde lei (plus 11,9%). TVA restituită s-a cifrat la 8,78 miliarde lei (plus 32,5%), iar accizele restituite la 276 milioane lei (plus 358,2%).

La bugetele de asigurări sociale au fost colectate venituri în sumă de 43,983 miliarde lei, cu circa 10,224 miliarde lei mai mult faţă de semestrul I din 2017 (33,759 miliarde lei ). Gradul de realizare a programului rezultat din legile bugetare anuale (41,459 miliarde lei ) a fost de 106,1%.