Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni că o decizie privind modificarea OUG 114/2018 "trebuie să se plieze pe realitate, şi nu pe considerentele unei persoane sau alteia".

"Eu cred că nu trebuie să ne grăbim şi să venim cu anumite concluzii pe care le luăm fiecare, aşa, cum considerăm. Eu cred că este important să dăm dovadă de flexibilitate, am mai spus acest lucru, totul este perfectibil, inclusiv o lege, dar eu am cerut tuturor miniştrilor ca pe Ordonanţa 114 să vină cu argumente justificate pentru a schimba anumite lucruri. După ce am toate aceste argumente, după ce văd ceea ce stă la baza modificărilor care sunt cerute, atunci vom lua o decizie, pentru că eu cred că această decizie trebuie să se plieze pe realitate, şi nu pe considerentele unei persoane sau alteia", a afirmat Viorica Dăncilă după ce a participat la sesiunea ordinară a Asociaţiei Comunelor din România.

Premierul a răspuns astfel fiind întrebată despre afirmaţiile venite din partea ALDE, potrivit cărora "ministrul Finanţelor nu ar trebui să se mai bage pe probleme de energie", cu referire la măsura privind taxarea cu 2% a companiilor din domeniu.

Premierul a adăugat că, cel mai probabil, săptămâna aceasta va avea o discuţie cu miniştrii despre aspectele legate de OUG 114/2018.

Întrebată dacă eventualele modificări vor fi făcute printr-o altă ordonanţă sau prin parcurs parlamentar, Dăncilă a spus: "Până nu am discuţii cu fiecare ministru în parte pe lucruri foarte bine argumentate, nu voi lua o decizie".

"Vreau ca decizia pe care o luăm - s-ar putea să fie decizia să nu facem schimbare, s-ar putea să fie o decizie în care să schimbăm anumite lucruri - să se plieze pe ceea ce este real şi pe ceea ce poate ajuta, nu încurca. De aceea, cred că este foarte important să analizăm fiecare aspect în parte şi eu cred că ceea ce a făcut Guvernul României, prim-ministrul, în a solicita fiecărui ministru argumente pentru schimbările care se doresc, cred că este un lucru corect şi normal", a mai afirmat premierul.

De cealaltă parte, Ludovic Orban a declarat că Partidul Naţional Liberal declară război total OUG 114/2018 şi va demara o campanie cu scopul de a-i determina pe români să se adreseze parlamentarilor din coaliţia de guvernare PSD-ALDE-UDMR şi să le comunice dorinţa lor de a vota împotriva acestui act normative.

"Am luat decizia de a demara o campanie care să fie adresată către toţi cetăţenii români, campanie care se va derula prin toate mijloacele de comunicare posibile, atât prin media, cât şi prin online, de asemenea prin campanie directă către cetăţeni pentru a determina cetăţenii să se adreseze către fiecare parlamentar din coaliţia de guvernare PSD-ALDE-UDMR, astfel încât să le comunice dorinţa de a vota împotriva Ordonanţei 114. Efectele OUG 114 sunt catastrofale şi vor înrăutăţi viaţa fiecărui român. Fiecare cetăţean va fi obligat să plătească taxe şi impozite locale mai mari, la nivelul plafonului maxim, ca urmare a OUG 114, fără ca la baza deciziei de stabilire a impozitelor şi taxelor să fie hotărâri ale consiliilor locale sau ale consiliilor judeţene", a precizat Orban, la finalul şedinţei BPN al PNL.

El a adăugat că, după aplicarea OUG 114, fiecare cetăţean român va plăti energia electrică, gazul şi energia termică la un preţ mai mare decât cel actual.

"Fiecare cetăţean român riscă să aibă rata mai mare la bancă. (...) Ordonanţa 114 va înăspri condiţiile de creditare nu numai pentru cetăţeni, ci pentru toate companiile. Companiile vor putea obţine credite în condiţii mult mai severe şi cu o dobândă mult mai mare, lucru care va afecta profitabilitatea şi mai ales competitivitatea la nivel naţional şi internaţional. Prin OUG 114 se va desfiinţa Pilonul 2 de pensii, visul PSD-ALDE de a naţionaliza pilonul 2 de pensii va fi pus în practică, pentru că nicio firmă privată dintre cele care administrează astăzi Pilonul 2 nu va mai rămâne în piaţă, va renunţa la administrarea acestor bani, pentru că sunt impuse în ordonanţă condiţii care îi împiedică să îşi menţină profitabilitatea şi care vor determina întârzierea recuperării investiţiilor făcute pe perioade de 40 - 50 de ani", a arătat Ludovic Orban.

Preşedintele PNL a spus că obiectivul acestei campaniei este ca un număr cât mai mare de cetăţeni să determine parlamentarii să voteze împotriva ordonanţei, alături de PNL, pentru a reuşi abrogarea acestui act normativ "criminal, care pune în pericol dezvoltarea României".