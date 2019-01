Premierul Viorica Dăncilă a anunţat joi că a dispus o serie de măsuri de urgenţă în ceea ce priveşte ''situaţia gravă'' de la Complexul Energetic Oltenia.

"Mi s-a adus la cunoştinţă ieri, cu suspectă şi nepermisă întârziere, situaţia gravă de la Complexul Energetic Oltenia. Am convocat imediat o întâlnire de urgenţă şi, împreună cu miniştrii şi autorităţile responsabile, am analizat ce măsuri pot fi luate, astfel încât Complexul Energetic Oltenia să-şi reia activitatea la capacitatea normală. Ne preocupă situaţia de la CE Oltenia şi funcţionarea sistemului energetic naţional şi am ţinut cont de toate semnalele apărute în spaţiul public în ultimele zile. Astfel, am dispus următoarele măsuri: să-mi fie prezentată de urgenţă situaţia stocurilor de cărbune comparativ cu anul trecut, o analiză detaliată a situaţiei minerilor, a veniturilor lor şi a condiţiilor de lucru, precum şi soluţii de modernizare a Complexului Energetic Oltenia, Corpul de control să înceapă în această dimineaţă un control la această societate", a declarat Viorica Dăncilă la începutul şedinţei de Guvern.