Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) intenţionează să aloce mai multe credite în valoare de până la 1,2 miliarde de euro pentru gazoductul Trans-Adriatic Pipeline (TAP), a declarat, marţi, un oficial al BERD, informează Reuters.

La începutul acestei luni, Banca Europeană de Investiţii (BEI) a aprobat, la rândul său, un împrumut de 1,5 miliarde de euro pentru gazoductul Trans-Adriatic Pipeline (TAP), scrie Agerpres

Cu o lungime de 870 de kilometri, gazoductul Trans-Adriatic Gas Pipeline (TAP) face parte dintr-un proiect mai amplu în valoare de 40 de miliarde de dolari şi o lungime de peste 3.500 de kilometri, denumit Coridorul Sudic de Gaze, care va permite transportul a peste 10 miliarde de metri cubi de gaze naturale pe an de la zăcământul Shah Deniz II din Marea Caspică până în Italia, trecând prin Georgia, Turcia, Grecia, Albania şi Marea Adriatică.

"Volumul finanţării ar urma să fie de ordinul a 500 de milioane de euro sub formă de împrumut direct şi până la 700 de milioane de euro sub formă de împrumut sindicalizat, în funcţie de aprobările interne. Se estimează că va fi aprobat la mijlocul acestui an", a declarat Bruno Balvanera, director BERD pentru Caucaz, Republica Moldova şi Belarus.

Anul trecut, BERD a aprobat deja un credit de 500 de milioane de dolari pentru un alt gazoduct, denumit Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP), care are o lungime de 1.850 de kilometri şi va face legătura între frontiera Turciei cu Grecia şi graniţa dintre Turcia şi Georgia.

Potrivit oficialilor turci, acest gazoduct ar urma să devină operaţional în luna iulie 2018 şi va permite transportul gazelor naturale din Azerbaidjan în Turcia, de unde ar urma să fie transportat mai departe, prin gazoductul TAP, care va ajunge până în Italia.