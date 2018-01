În cadrul întâlnirii, la care au participat, de asemenea, miniştri şi reprezentanţi ai serviciilor de informaţii din ambele ţări, Boris Johnson a subliniat: "conexiunile bune" sunt vitale pentru relaţiile viitoare, potrivit BBC.

Johnson, cunoscut pentru înclinaţia sa pentru proiecte mari de infrastructură, a spus că actualul tunel pe sub canalul Mânecii prin care trece trenul Eurostar, trebuie să fie doar 'primul pas' în comunicaţiile dintre Marea Britanie şi Franţa.

Fostul primar al Londrei, care a condus campania de ieşire a Marii Britanii din UE la referendumul din 2016, i-a spus preşedintelui Emmanuel Macron că este 'ridicol' că cele două mari economii sunt legate de o singură cale ferată. Apoi a sugerat construirea unei a doua conexiuni, iniţiativă la care Macron a răspuns: “Sunt de acord. Să facem asta!”, scrie The Daily Telegraph.

So much important work in #UKFRSummit outcomes, but I’m especially pleased we are establishing a panel of experts to look at major projects together. Our economic success depends on good infrastructure and good connections. Should the Channel Tunnel be just a first step?