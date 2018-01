Proiectul Podului de la Brăila are o valoare de aproximativ 500 de milioane de euro, este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din ultimii 27 de ani lansate în România şi va fi construit de o asociere de firme din Europa şi din Asia, ceea ce oferă un plus de simbolistică importanţei acestui proiect, a declarat, luni, ministrul Transporturilor, Felix Stroe.

"Semnăm astăzi contractul pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din ultimii 27 de ani lansate în România. Este un proiect de aproximativ 500 de milioane de euro, ce va fi construit de o asociere de firme din Europa şi din Asia, ceea ce oferă un plus de simbolistică importanţei acestui proiect. După ce va fi realizat, Podul de la Brăila va fi al treilea proiect de acest fel din Europa", a spus Stroe, citat de Agerpres

La rândul său, directorul general interimar al CNAIR, Ştefan Ioniţă, a subliniat că implementarea acestui proiect va duce la o dublare a PIB-ului în regiune.

"Mă bucur pentru semnarea acestui contract. Este unul dintre primele proiecte pe care le-am promovat în calitate de director general al CNAIR. Totul a debutat în aprilie 2017. Vreau să vă spun că m-am ocupat şi în faza de realizare a proiectului, a documentaţiei. Este unul dintre cele mai complexe proiecte pe care România le-a realizat după Revoluţie. Este un obiectiv care, odată cu implementarea lui, va aduce un plus economic în zonă, estimez o creştere a PIB - se va dubla - consider eu din analizele cost - beneficiu pe care le-a realizat proiectantul. Deschiderea centrală a acestui obiectiv se face printr-o singură trecere peste Dunăre, undeva la 1.120 de metri, cu 2 viaducte, plus infrastructura de racordare la căile de comunicaţii. Bineînţeles că s-a avut în vedere şi racordarea la drumurile de mare viteză Focşani - Galaţi-Brăila şi Brăila - Tulcea, astfel încât acest pod să fie pus în valoare", a precizat acesta.

Potrivit sursei citate, durata de realizare a investiţiei este de 48 de luni, din care 12 luni proiectare şi 36 de luni execuţia.

"Acest obiectiv are în vedere legăturile cu aceste provincii istorice şi creează o dezvoltare economică foarte bună pentru această regiune. Durata de realizare a investiţiei este de 48 de luni - 12 luni este proiectarea şi 36 de luni execuţia. Valoarea contractului este de 430 de milioane de euro, fără TVA, iar acest obiectiv se va implementa într-un mod mult mai sănătos, astfel încât vom avea două ordine de începere - unul pentru proiectare şi unul pentru execuţie. De ce? Pentru că antreprenorul va realiza toate elementele necesare, astfel încât să obţină autorizaţie de construcţie într-un timp rezonabil, să nu mai stea în acele blocaje legate de exproprieri, de posibile relocări de utilităţi pe care nu le facem aşa cum se cuvine", a explicat Ioniţă.

El a adăugat că în cazul acest proiect de investiţii termenul de garanţie este de 10 ani.

Valoarea contractului pentru execuţia podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila este de 430 de milioane de euro, fără TVA, iar antreprenorul este Asocierea Astaldi SpA (Italia) - IHI Infrastructure Systems Co.Ltd (Japonia).

Podul suspendat va fi poziţionat între km 4+596,10 şi km 6+570,52, pe drumul principal Brăila-Jijila, respectiv la km 165+800 pe fluviul Dunărea (kilometraj pe Dunăre, măsurat de la Sulina).

Podul suspendat va avea o lungime totală de 1.974,30 metri, din care 489,65 metri reprezintă deschiderea laterală, pe malul dinspre Brăila şi 364,65 metri cea de pe malul dinspre Tulcea. De o parte şi de alta vor fi construite două viaducte de acces, în lungime de câte 110 metri, care se vor adăuga lungimii podului suspendat.

Proiectul care ca scop crearea unei căi de comunicaţie modernă cu implicaţii în dezvoltarea regională a zonei, a fluidizării traficului între localităţile Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa, creşterii siguranţei utilizatorilor, micşorarea timpilor de parcurs, scăderea poluării la toate nivelele în prezent tranzitate.