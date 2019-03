Autorităţile italiene se deschid astfel programului lansat de China ce vizează conectarea cu economiile din Europa, Orientul Mijlociu şi Africa şi pentru care porturile italiene constituie un punct ideal de diseminare a produselor şi investiţiilor sale.

Italia devine astfel prima ţară din G7 care sprijină acest proiect al Chinei.

Memorandumul de Înţelegere nu creează legături juridice, Italia raportându-se la acest document ca la o listă de intenţii, un acord pragmatic, după cum a susţinut în ultimele zile premierul Giuseppe Conte, în contextul reţinerilor pe care semnarea acestui document le-a trezit.

În special SUA şi membri importanţi ai UE, ca Franţa şi Germania, privesc cu o anumită suspiciune proiectul chinez, pe care îl suspectează că ar putea contribui la creşterea influenţei puterii asiatice pe continentul european.

China a mai semnat memorandumuri de înţelegere cu alte state europene (Bulgaria, Croaţia, Cehia, Ungaria, Grecia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Portugalia, România, Slovacia sau Slovenia), dar Italia este prima ţară membră din G7 care face acest pas.

Printre proiectele avute în vedere, ziarul La Repubblica menţionează cooperarea între compania petrolieră Eni şi Banca Chinei sau între companiile din domeniul energetic Ansaldo şi Shanghai Electric. Compania de gaz Snam va dezvolta proiecte de-a lungul rutei, iar porturile italiene strategice din Trieste sau Genova vor coopera cu colosul din domeniul construcţiei CCCC. Agenţiile spaţiale ale ambelor părţi îşi vor uni, de asemenea, forţele pentru a dezvolta un nou satelit. Portocalele siciliene şi carnea se numără printre produsele italiene ce vor fi desfăcute pe piaţa gigantului asiatic. Totodată, părţile îşi vor promova reciproc siturile UNESCO, iar Italia va returna 796 de rămăşiţe arheologice.

După semnarea acordului, preşedintele Xi s-a deplasat în oraşul sicilian Palermo, un important port italian, urmând ca duminică să înceapă vizita în Franţa.

“Drumul Mătăsii” în secolul XXI

China, cea mai mare putere comercială a lumii, a anunțat în 2013 o nouă inițiativa denumită "Drumul Mătăsii" destinată întăririi schimburilor comerciale între Asia, Rusia și Europa. Totodată, în 2017, Beijingul a anunțat că va înființa un fond de investiții de zece miliarde de euro (11,15 miliarde de dolari) pentru a finanța proiecte în Europa Centrală și de Est (CEE).

Fondul China-CEE va fi condus de Sino-CEE Financial Holdings Ltd, o companie înființată î n urmă cu doi ani de Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). De asemenea, China Life Insurance și Fosun Group sunt implicate în gestionarea entității.

Fondul speră să obțînă 50 de miliarde de euro pentru finanțarea proiectelor în domeniul infrastructurii, produse de înalta tehnologie și bunuri de consum. Deși fondul se axează pe statele din CEE, ar putea fi extins și spre restul Europei și alte regiuni, dacă aceste lucru este important pentru cooperarea dintre China și Europa Centrală și de Est, se arată în comunicatul Industrial and Commercial Bank of China.

Europa Centrală și de Est este parte a proiectului "Drumul Mătăsii", prin care autoritățile de la Beijing speră să obțînă acces la noi piețe de export pentru companiile chineze. China vrea să creeze o ruta comercială modernă, cunoscută sub numele de "Drumul Mătăsii", prezentată că un proiect de strategie națională.

Vor fi adoptate politici speciale menite să încurajeze creditorii chinezi să finanțeze proiectele de infrastructură din țările aflate pe traseul care leagă Europa de China, iar companiile chineze vor investi în aceste state.

Va fi construită o rețea de autostrăzi, cai ferate, conducte de transport a gazelor naturale și țițeiului, rețele de Internet, legături maritime între centrul, vestul și sudul Asiei, până în Grecia, Rusia și Oman, sporind legăturile Chinei cu Europa și Africa.