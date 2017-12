Cotaţia cuprului la bursa londoneză LME a atins cea mai ridicată valoare de după 2014, după ce autorităţile chineze au ordonat celui mai mare producător local să înceteze activitatea pentru a diminua poluarea aerului.

Deciziea a dat un nou impuls acestui metal care, în 2017, a fost influenţat atât de optimismul cu privire la evoluţia cererii, cât şi de întreruperile de producţie la minele de cupru, scrie Bloomberg, preluat de Agerpres

În prima zi de reluare a tranzacţiilor după pauza de Crăciun, cotaţia cuprului la London Metal Exchange a crescut cu 1,2%, până la 7.210 dolari pe tonă. Este a noua zi consecutivă de majorare a cotaţiei la cupru, cea mai lungă perioadă de creştere fără întrerupere înregistrată după 2004, în condiţiile în care, în acest an, cuprul s-a apreciat cu 30% şi a devenit cel mai bun performer în rândul metalelor cotate la LME.

Recentul avans al preţului la cupru vine după apariţia unor informaţii potrivit cărora autorităţile chineze au ordonat companiei Jiangxi Copper Co., cel mai mare producător de cupru din China, să oprească producţia timp de cel puţin o săptămână pentru a putea fi efectuate noi măsurători asupra nivelului local de poluare a aerului.

La începutul acestei luni, şi rivalul Tongling Nonferrous Metals Group a fost nevoit să oprească producţia din aceleaşi motive.

"Acţiunile din sectorului cuprului sunt în creştere, pe măsură ce investitorii sunt optimişti cu privire la preţul cuprului, pe fondul îmbunătăţirii perspectivelor privind cererea în SUA şi Europa. Reducerile de producţie sunt temporare. Oprirea producţiei timp de o săptămână nu va fi o problemă majoră pentru Jiangxi Copper. În plus, topitoriile îşi pot ajuta producţia prin devansarea lucrărilor anuale de mentenanţă", a declarat Yang Kunhe, analist la Pacific Securities Ltd.

Pe ansamblul anului 2017, aprecierea cuprului a fost susţinută de întreruperile de aprovizionare apărute într-un moment în care perspectivele privind consumul mondial s-au îmbunătăţit, iar investitorii şi companiile miniere analizează noi posibili utilizatori, precum vehiculele electrice. Cel mai mare producător mondial de cupru, grupul Codelco din Chile, estimează că preţul tonei de cupru ar putea testa pragul de 10.000 de dolari.

“Este cea mai dorită materie primă din lume”

La nivel mondial, marile companii de minerit sunt dispuse să vândă o gamă largă de active pentru a-și rambursa datoriile pe fondul scăderii prețurilor la materii prime, dar, cu toate acestea, refuză să se despartă de resursele de cupru, în condițiile în care acesta este unul dintre puținele metale pentru care se preconizează că va apărea un deficit la finele acestui deceniu.

"Cuprul este cea mai dorită materie primă. Suntem foarte interesați de proiectele de cupru la nivel global", a declarat Michael Scherb fondatorul companiei de investițîi Appian Capital Advisory LLP.

O problemă pentru potențialii cumpărători de mine de cupru este faptul că și cele mai îndatorate companii miniere vor să păstreze ceea ce a devenit o bijuterie a industriei metalelor. Anglo American, prima mare companie minieră retrogradată de agențiile de rating în categoria junk, insistă că nu se va despărți de minele sale de cupru Los Bronces și Collahuasi.

"Nu avem nicio intenție de a vinde aceste mine. Acestea sunt active de clasa Tier 1. Ambele mine sunt vitale pentru strategia noastră în domeniul cuprului. Ambele mine au potențial de creștere în anii următori, când prețurile vor crește, iar piața va fi pregătită de expansiune", a declarat directorul diviziei de cupru de la Anglo American, Hennie Faul.

România are cele mai mari rezerve de cupru exploatabil din toată Europa

România este țara cu cele mai mari rezerve de cupru exploatabil din toată Europa, o resursă extrem de căutată în lume. Am avut combinate de prelucrare și specialiști de prima mână, dar n-am știut sau n-am fost capabili să profităm de ele.

Din producători de metal neferos ne-am transformat în exportatori de materii prime. Cuprul este un conductor de căldură, iar în România a fost și un bun conductor de îmbogățire, eroul unor "tunuri" spectaculoase cu efecte tragice pentru economie.

Combinatul Phoenix din Baia Mare producea în anii de glorie 40.000 de tone de cupru pe an, 12 tone de aur și 120 de tone de argint pe an. Acum, pe 80 de hectare, halele au fost rase. Ampelum Zlatna producea 15 mii de tone de cupru pe an, iar acolo lucrau 2.500 de angajați. Totul a dispărut de pe față pământului că după un cataclism.

După 260 de ani de existența, combinatul din Zlatna a ajuns praf și pulbere. Acum acolo este un târg de animale și un gater de lemn. Cam asta este tot ce-a rămas... Moldomin, Moldova Nouă, exploata un zăcământ evaluat la peste 1 miliard de euro. Acum e o paraseala cu un statut juridic incert și cu slabe șanse de revenire. Peste 4.000 de oameni au rămas pe drumuri.