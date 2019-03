"Joi o să am o discuţie cu cei de la Pilonul II. Mâine (miercuri n.r) o să mai primesc nişte date, nişte informaţii şi de la ASF, pentru că am cerut mai multe elemente şi de la cei care administrează pensiile private. Joi sper să ajungem la un consens. Două probleme au fost ridicate de dânşii şi anume mărimea capitalului pe care noi le-am spus că trebuie să îl aducă într-un an şi această perioadă de un an. Şi am spus hai să vedem cum puteţi să veniţi către România şi să investiţi în economie, în proiecte public-private, pe bursă, în acţiuni necotate, să dau un exemplu, să investiţi în România. Pe măsură ce voi investiţi această condiţie scade. Ideea este să mărim foarte mult aria în care pot să investească", a explicat Teodorovici, la TVR, potrivit Agerpres