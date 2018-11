Orice student îşi doreşte să călătorească în vacanţa de vară, şi, dacă s-ar putea, să pună şi câţiva bani de-o parte. Aşa se face că programele de tip Work & Travel, cu destinaţia Statele Unite, sunt tot mai populare printre tinerii din ţara noastră.

Pentru mulţi dintre ei, şansa de a vedea America este una care le poate aduce şi un câştig de 5.000 - 6.000 de dolari, aşa că mulţi se reîntorc şi anul următor.

„Visul american” atrage anual mii de studenţi români, care speră la un loc de muncă peste ocean pe timpul vacanţei de vară, lucru posibil prin programul Work and Travel. Unora le place atât de mult încât se duc şi a doua oară.

Cătălin, student: „În primul an am fost plecat undeva lângă Washington DC. Și în al doilea an am fost pe Coasta de Vest, în California, în Santa Cruz. Mi-a plăcut foarte mult modul în care sunt trataţi angajaţii. Eram trataţi de la egal la egal cu prietenii noştri americani.”

Unul dintre avantajele programului este ca studenţii pot vizita locuri pe care le-au văzut doar în filme.

Cătălina, studentă: „Scopul meu a fost acolo să-mi acopăr cheltuielile pe care le-am avut cu programul şi să mă plimb peste tot. Am zis că nu plec fără să văd Los Angeles şi New York.”

Şi asta chiar dacă viza nu le permite să lucreze în Statele Unite mai mult de 3 luni.

Adnan Mithani, viceconsuI al Ambasadei SUA din România: „Studenţii îşi schimbă categoriile de vize, devin turişti şi mai stau în plus o lună - două. Ei se întorc în România la timp pentru începerea studiilor.”

Studenţii români plecaţi prin programul Work & Travel ajung să lucreze în magazine, cafenele sau parcuri de distracţii, şi sunt din ce în ce mai căutaţi de angajatorii americani. În ultimii 5 ani, numărul lor aproape că s-a dublat, astfel încât România este pentru al doilea an la rând ţară din Europa cu cei mai mulţi studenţi plecaţi în Statele Unite.

În America, străinii, de oriunde ar veni, sunt acceptaţi uşor, spun doi români stabiliţi de mult timp peste Ocean.

Alexandra Proca, PR: „Oamenii sunt extrem de toleranţi acolo, sunt deschişi. Să vii din România este extrem de exotic.”

Alex Rotaru, regizor: „Ca imigrant, rămâi tot timpul deschis pentru a învăţa lecţii noi. Probabil că va fi din ce în ce mai uşor în anumite domenii să locuieşti cu casa unde vrei, să-ţi creşti familia unde vrei şi să lucrezi la nivel global.”

Mai puţin de 4 la sută dintre studenţii români care solicita viza pentru Work & Travele sunt refuzaţi.

Adnan Mithani, viceconsul al ambasadei SUA în România: „E şi o dovadă a eticii profesionale a românilor şi a carismei lor. Le permite studenţilor să meargă în Statele Unite pentru 1-3 luni, să muncească, dar şi să cunoască America şi americanii. Cred că românii sunt foarte interesaţi de Statele Unite. Vor să meargă acolo, să exploreze.”





Companii specializate îi ajută să-şi programeze interviul şi să-şi găsească un loc de muncă.

Filip Andrei Bulău, manager program Work & Travel: „Noi trebuie să-i ajutăm pe ei să obţină un contract de muncă, pentru că în baza acelui contract de muncă se emite un permis de muncă, permis de muncă cu care vom merge la interviul pentru viza. Media este undeva la 5-6.000 de dolari, bani cu care ei se întorc acasă.”





Cei care vor să participe la acest program trebuie să scoată din buzunar în jur de 1000 de dolari pentru a acoperi toate costurile aplicaţiei.