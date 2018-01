Juncker a ţinut să precizeze că este foarte bine informat și că, dacă legile justiţiei rămân aşa cum le-a votat Parlamentul, discuţiile privind renunţarea la MCV şi intrarea în spaţiul Schengen ”se vor pune în alţi termeni”.

”Statul de drept a făcut progrese remarcabile în România şi este într-un stadiu acceptabil şi nu vom accepta ca România să facă paşi înapoi pe acest drum. Trebuie să fie un proces ireversibil şi eu am încredere în sistemul judiciar din România. Am luat cunoştinţă că se spune că am fost dezinformat, dar vreau să vă spun că sunt foarte bine informat în tot ceea ce priveşte deciziile în legătură cu statul de drept. Am un dialog civilizat cu Guvernul, dar sistemul judiciar din România funcţionează şi nu putem spune acum acelaşi lucru despre toate statele membre”, a afirmat Jean-Claude Juncker, potrivit News.ro