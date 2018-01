Nominalizarea ar fi fost votată de forul de conducere în unanimitate, cu o abţinere.

Premierul Mihai Tudose şi-a anunţat demisia la finalul şedinţei Comitetului Executiv Naţional al PSD, care a durat mai bine de cinci ore. 60 dintre cei care au participat la întâlnire au votat să îi fie retras sprijinul politic lui Mihai Tudose, patru au fost împotrivă şi patru s-au abţinut.

La ieşirea din sediul partidului, Mihai Tudose a declarat că PSD a hotărât că este nevoie de un alt Guvern şi că va pleca „cu fruntea sus.”

„Îmi reproşez că nu am făcut mai mulţi kilometri de autostradă, că nu am făcut mai multe spitale, dar vedeţi, astăzi am avut un eveniment fericit, o investiţie de 500 de milioane aproape. Plec cu fruntea sus, nu am închis anul prost, nu regret nimic, colegii au apreciat activitatea guvernamentală”, a spus el.

Mihai Tudose a mai spus că nu va asigura interimatul şi, după ce a plecat de la sediul partidului, a mers la Palatul Victoria pentru a-şi lua lucrurile, după cum a declarat.

Preşedintele Klaus Iohannis declara în 12 octombrie, pe fondul speculațiilor privind remanierea Guvernului: „Dacă şi acest Guvern ar cădea, ar rebui să îmi pun întrebarea la modul extrem serios dacă PSD ar mai avea capacitatea să guverneze”.

Întrebat, la acel moment, despre posibilitatea unui nou guvern tenocrat, Iohannis a declarat: „Avem un partid care a câştigal alegerile, nu are decat să performeze. Cine a câştigat să-şi facă treaba, să guverneze, să producă rezultate!”.