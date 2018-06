"Dacă citiţi documentul nostru de strategie o să vedeţi că investiţia în autostrada Ploieşti - Braşov face parte din strategia noastră, pentru că am primit o solicitare de la Guvern în octombrie sau noiembrie anul trecut să pregătim această operaţiune. Am înţeles acum din mass media, încă nu am primit nicio comunicare oficială de la Guvern despre anularea acestei operaţiuni. Am înţeles din presă că Guvernul nu mai vrea să continue proiectul cu Banca Mondială, ci că ar dori să îl pregătească singur. Vreau să spun că, în primul rând, sunt dezamăgită pentru că am investit foarte mult în pregătirea acestei operaţiuni şi credem că avem un plan foarte bun. Însă ce vreau să subliniez aici este faptul că proiectul Băncii Mondiale intenţiona să pregătească investiţia nu neapărat să o finanţeze. Nu am avut o discuţie în ultimele zile. Am văzut ştirile în presă când eram la Washington. Doar ce m-am întors ieri. Încă nu am avut o discuţie cu Guvernul, însă normal, e decizia Guvernului dacă merge mai departe cu proiectul sau nu", a spus Tatiana Proskuryakova, citată de Agerpres