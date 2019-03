Potrivit ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, compania deținută de CNAIR va participa la licitaţii alături de celelalte companii interesate şi nu va fi în niciun fel favorizată.

"Domnul Neaga (Narcis Neaga, directorul general al CNAIR - n.r.) a venit cu ideea încă mai demult să avem această companie. Noi am fost cu totul de acord, pentru că, aţi văzut, avem antreprenori nesiguri, care nu-şi fac treaba, şi nu putem rămâne captivi acestor antreprenori care nu se mobilizează şi trebuie să intrăm noi să le arătăm cum se munceşte şi cum se face treaba şi în acest sens am pregătit o ordonanţă care vine să ajute din punct de vedere financiar compania să nu mai dăm profitul către stat în acest an, pentru a putea achiziţiona utilajele necesare pentru eficientizarea acestei companii", a spus Cuc, citat de Agerpres