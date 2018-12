Directorul general al companiei, Werner Wolf, a declarat că Tarom ar putea relua zborurile lung-curier, însă nu a vrut să spună care sunt rutele vizate.

"Ce ne propunem pentru anul viitor? Aş putea să spun că în primul rând schimbarea aeronavelor pe care le-am vizat. Sunt 13 pe care le-am anunţat. Se poate să fie 17 - toate 17 anul viitor - şi încă nu am închis tematica. Suntem în curs de a plănui reluarea lung-curierului, dar nu am să vă dau nicio rută, deoarece doresc să le anunţ atunci când ele sunt sigure. Este un proces de dezvoltare, pentru că sunt sloturi de luat, sunt aeroporturi... Deci, este un lucru un pic mai greoi, iar pentru a pregăti o rută de lung curier durează minimum un an de zile", a explicat Wolf.

Întrebat dacă Brexitul va afecta în vreun fel compania, din punct de vedere al numărului de curse, şeful Tarom a răspuns: "Depinde cum se poziţionează România". "Dacă se menţine open sky, rămâne totul aşa cum este, nu ne afectează deloc. Dacă nu rămâne open sky, atunci vom fi marii câştigători", a afirmat el.

La începutul lunii iunie 2018, două aeronave tip Boeing 737-800 NG (Next Generation) au intrat în exploatarea Tarom. Aeronavele noi pot transporta până la 160 de pasageri pe o distanţă maximă de 2.300 de mile nautice (4259,6 km).

La acest moment, Tarom este singura companie din România care cuprinde în flotă aeronave tip Boeing 737-800 NG cu această configuraţie şi utilare premium: 16 locuri la clasa business, scaune echipate cu prize USB, ecrane pentru entertainment montate în tetierele scaunelor şi multe alte facilităţi pentru confortul şi plăcerea pasagerilor.

De asemenea, Tarom şi Boeing au semnat pe 16 iulie contractul pentru preluarea a cinci aeronave 737 MAX 8, modelul fiind unul dintre cel mai bine vândute ale producătorului. Cele cinci aeronave 737 MAX 8 vor fi construite special pentru acest contract. Aeronavele 737 MAX 8 încorporează cea mai avansată tehnologie Boeing şi cele mai noi motoare CFM Internaţional LEAP-1B. De asemenea, acestea sunt dotate cu Boeing Sky Interior, care oferă compartimente mai mari şi alte facilităţi pentru a spori confortul pasagerilor.

Semnarea comenzii ferme a avut loc în cadrul Târgului aviatic Farnborough International Airshow, evenimentul aerospaţial al anului din Europa.

Compania naţională de transporturi aeriene a României, a fost înfiinţată în 1954. Operatorul este membru al Alianţei SkyTeam din 25 iunie 2010. Tarom operează peste 50 de destinaţii proprii şi destinaţii deservite de partenerii code share.

Transportatorul României deţine una dintre cele mai tinere flote din Europa, alcătuită din 25 de aeronave, şi este membru al Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA) din 1993.