Compania împlineşte marţi 64 de ani de la înfiinţare.

"Tarom este o parte vie a istoriei aviaţiei civile din România. Este un simbol puternic al inovaţiei şi calităţii în transporturile aeriene. Este o dovadă a excelenţei pilotajului românesc. Sunt onorat să fac parte din echipa Tarom şi să reprezint astăzi o companie care a făcut şi continuă să facă istorie atât în România cât şi în lume. Le transmit, şi pe această cale, tuturor celor care au construit această companie, un respectuos La mulţi Ani!", a declarat Werner Wilhelm Wolff, director general al companiei, într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, anul cu numărul 64 în istoria Tarom va marca retehnologizarea companiei. Astfel, operatorul aerian va lansa, în acest an, prima aplicaţie mobilă din istoria companiei şi, în acelaşi timp, va implementa primul Client Relations Manager.

"În mai puţin de o săptămână vom activa un sistem integrat de relaţii cu clienţii, un call center activ şi conturi personale pentru toţi pasagerii. Promovăm o nouă paradigmă comercială, implementăm unelte noi de vânzări şi performanţă, totul pentru a redeveni o companie prietenoasă care să străduieşte să fie mai bună pentru pasagerii noştri", menţionează sursa citată.

Totodată, alături de Radio România Actualităţi, compania lansează concursul "Săptămâna Tarom" în cadrul căruia, zilnic, ascultătorii pot câştiga un bilet dus-întors, gratuit, pe oricare dintre rutele pe care operează compania.

Compania de stat a anunțat, săptămâna trecută, că va încheia sezonul de vară pe plus, în condiţiile în care pierderea companiei s-a redus cu aproximativ 40% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce veniturile au crescut cu peste 25%.

"Trei luni consecutive pe plus la Tarom. Suntem pe drumul cel bun. Suntem conştienţi de rezultatele pozitive obţinute de Tarom. Am reuşit să reducem la jumătate ce s-a pierdut în 2017, asta în condiţiile în care preţul combustibilului a crescut exponenţial. Tarom a demonstrat în acest an că este o companie puternică şi credibilă în piaţă", a subliniat directorul general Tarom, Werner Wolff.

Astfel, Tarom raportează cele mai bune rezultate financiare din ultimii 4 ani. Creşterea veniturilor cu 25% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut oferă încrederea că strategia companiei şi măsurile din ultima perioadă produc efecte pozitive.