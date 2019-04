First Bank anunţă semnarea unui acord cu Bank Leumi le-Israel B.M pentru achiziţionarea tuturor participaţiilor acesteia în filiala Bank Leumi România.

Achiziţia este, însă, condiţionată de primirea aprobării Băncii Naţionale a României (BNR) şi a Consiliului Concurenţei, arată un comunicat de presă al băncii.

Tranzacţia este de aşteptat să fie finalizată în a doua parte a anului, însă valoarea acesteia este supusă unor clauze de confidenţialitate.

"Această achiziţie face parte din strategia băncii de a-şi extinde şi consolida prezenţa în România, cu obiectivul de a deveni un actor puternic pe piaţa locală. Este cea de-a doua achiziţie pe care fondul american de investiţii J.C. Flowers & Co. o face în România în mai puţin de un an, dovedindu-şi interesul şi angajamentul faţă de această piaţă valoroasă. Având în vedere orientarea noastră către achiziţii relevante, ne păstrăm deschiderea spre oportunităţi similare de creştere. Între timp, continuăm să facem business "The American Way', cu accent pe creştere, prin servicii de calitate oferite clienţilor, digitalizare şi eficienţă", a afirmat Dominic Bruynseels, preşedintele executiv al First Bank, potrivit comunicatului.

La rândul său, Hanan Friedman, prim-vicepreşedinte executiv şi director al Diviziei de Strategie, Inovare şi Transformare din cadrul Bank Leumi Israel a menţionat că vânzarea Bank Leumi România către First Bank va permite continuarea implementării strategiei Leumi "follow your customer".

"Acest acord reprezintă un nou pas în implementarea strategiei internaţionale a Leumi, care se concentrează pe operaţiunile bancare comerciale ale filialelor noastre din SUA şi Marea Britanie şi pe colaborări cu companii locale importante în alte regiuni", a spus Friedman.

Cu sediul în Bucureşti, First Bank, fosta Piraeus Bank, cumpărată de JC Flowers la jumătatea lunii septembrie 2018 , oferă o serie largă de produse şi servicii adresate atât clienţilor locali, cât şi celor internaţionali, incluzând activităţi de retail, IMM şi corporate banking, şi operează prin 100 de unităţi bancare şi 1300 de specialişti, pentru aproximativ 130.000 de clienţi activi. Pe data de 27 noiembrie 2018, First Bank s-a lansat oficial în România.

Bank Leumi este una dintre cele mai importante corporaţii financiare din Israel, care oferă servicii bancare complete şi deţine o cotă de aproximativ 30% pe piaţa internă. Cu sediul în Tel Aviv, Bank Leumi este prezentă în centrele financiare-cheie din întreaga lume, inclusiv Londra, New York, Palo Alto şi Shanghai. În 2018, Leumi a raportat un profit net de 880 de milioane de dolari. În România, Bank Leumi deţine o reţea de 15 sucursale, are 200 de specialişti, administrează active de peste 250 milioane de euro şi depozite de 150 milioane de euro.

Jefferies LLC, unul dintre liderii domeniului de private equity, dedicat investiţiilor globale în industria serviciilor financiare, a acţionat în calitate de consultant financiar exclusiv al Bank Leumi pentru această tranzacţie, precizează sursa citată.