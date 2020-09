Guvernul scoţian, care susţine independenţa provinciei britanice, a suspendat în martie proiecte în vederea acestei consultări, din cauza crizei COVID-19.

În iulie, pemierul britanic Boris Johnson a exclus eventualitatea autorizării organizării unui nou referendum privind independenţa Scoţiei.

În 2014, într-un prim referendum, 55% dintre scoţeinii care s-au prezentat la urne au votat împotriva independenţei, însă sondajele le sunt mult mai favorabile naţionaliştilor în prezent.

