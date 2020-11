Schimbările climatice vor avea un impact semnificativ asupra vieţii comunităţilor, iar oamenii de ştiinţă estimează că, în 2050, aproximativ 200 de milioane de oameni vor fi nevoiţi să migreze din cauza schimbărilor climatice, arată un raport citat de Ariston.

"Ariston marchează Ziua Internaţională a Ştiinţei pentru Pace şi Dezvoltare prin susţinerea cercetărilor ştiinţifice asupra impactului schimbărilor climatice", arată compania într-un comunicat.

Ziua internaţională a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare (World Science Day for Peace and Development) este sărbătorită în fiecare an pe 10 noiembrie, aceasta fiind data internaţională stabilită de UNESCO pentru implicarea opiniei publice în dezbateri pe subiecte ştiinţifice de actualitate.

Tema de anul acesta, ”Ştiinţa pentru şi alături de societate”, scoate în evidenţă una dintre cele mai importante provocări cu care ne confruntăm la nivel global, respectiv încălzirea climei şi consecinţele acesteia asupra societăţilor.

Din 2018, Ariston Thermo Group sprijină cercetările ştiinţifice asupra impactului pe care schimbările climatice îl au pentru planetă şi societate prin proiectul Ariston Comfort Challenge. Cercetătorii din Groenlanda au la dispoziţie casa Ariston Comfort Zone, o construcţie eco şi durabilă, unde învelişul exterior a fost proiectat pentru a susţine o eficienţă energetică ridicată, ce asigură un consum scăzut de energie, menţinând, totodată şi confortul locuitorilor în cele mai dure condiţii meteorologice.

Acest adăpost le permite cercetătorilor de la Universitatea din Copenhaga să studieze ecosistemul arctic pe timpul iernii, precum şi consecinţele schimbărilor climatice asupra stratului de gheaţă, a faunei sălbatice şi a oamenilor care trăiesc în regiune.

”Topirea gheţii deschide noi rute, noi itinerarii pentru deplasarea în zonă: chiar şi comunităţile din aşezările de aici recurg la noi mijloace de transport, de la sănii trase de câini la ambarcaţiuni de mici dimensiuni. […] Logistica se va schimba, probabil vor apărea noi porturi şi politicienii locali vor fi nevoiţi să ia măsuri astfel încât bunurile, comerţul şi traficul să fie dirijate către noile rute care nu presupun un consum excesiv de combustibili”, spune Martin Nielsen, lider ştiinţific al Staţiei Arctice.

Se estimează că în 2050, aproximativ 200 de milioane de oameni vor fi nevoiţi să migreze din cauza schimbărilor climatice, iar IPCC – Comitetul ştiinţific ONU privind clima subliniază în raportul său din 2019 faptul că migraţia determinată de dificultăţile economice se va transforma într-o migraţie determinată de schimbările climatice, o transformare dificilă care poate fi principalul motiv al conflictelor, arată Artiston.

Prin alocarea sumei de 77 milioane euro pentru investiţii, cercetare şi dezvoltare, grupul deţine acum la nivel global, 24 de centre de competenţă şi de cercetare şi dezvoltare în 15 ţări.