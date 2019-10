Cei aproximativ 34.000 de locuitori ai Rocii nu au vrut să părăsească Uniunea Europeană (UE).

În refrendumul din iunie 2016, 96% dintre locuitorii Gibraltarului au votat în favoarea rămânerii Regatului Unit în UE.

Ei se pregătesc să fie dur afectaţi de Brexit.

Gibraltarul se bazează puternic pe mii de muncitori europeni care trec zilnic frontiera din Spania, un stat membru UE.

De asemenea, firme de jocuri online, ale căror operaţiuni reprezintă 25% din economia Gibraltarului, au nevoie de un acces zilnic la piaţa europeană.

Partidul Laburist candidează la al treilea mandat consecutiv în Guvernul local în alegerile de joi. Rezultatele scrutinului urmează să fie prezentate vineri.

Gibraltarul este unul dintre principalele subiecte asupra cărora există divergenţe între Londra şi Madrid. Cele două țări au avut mai multe divergențe de-a lungul ultimilor ani în privința suveranității enclavei britanice din sudul Spaniei.

Denumit adesea “Stanca”, Gibraltarul este un teritoriu britanic aflat in sudul Spaniei. Madridul revendica suveranitatea asupra teritoriului – cedat Marii Britanii in 1713 – iar situatia a provocat in repetate randuri tensiuni diplomatice cu Londra.