În România nu vor fi taxe şi impozite suplimentare şi nici nu se vor creşte actualele taxe, sub conducerea mea, susţine Eugen Teodorovici, ministrul propus al Finanţelor Publice.

"Nu se va adopta în acest an nicio taxă suplimentară, nicio creştere a unei taxe, impozit şi aşa mai departe. Asta este abordarea mea. Sub conducerea mea nu se vor pune în România taxe şi impozite suplimentare, nici număr, nici cuantum, obligaţia mea e să fac invers", a spus Teodorovici luni, după audierile din comisiile parlamentare de specialitate reunite. În ceea ce priveşte o eventuală cotă progresivă de impozitare, acesta a precizat că măsura trebuie analizată, dar dacă se constată că aceasta nu aduce beneficii contribuabililor, nu se va aplica. "În acest an, vom analiza acest nou concept pentru că nu este o chestiune simplă, este una de concept fiscal, un lucru care depinde mult de structura de informatizare a Fiscului. Voi gândi, analiza, vom vedea care este o abordare bună, care sunt beneficiile. Nu exclud nimic atâta timp cât are o logică. Dacă nu are o logică, nu se aplică. Nu se aplică dacă nu este un lucru mai bun pentru români. Nu o să vedeţi să aplic ceva care o să fie contestat de mediul de afaceri, de contribuabili", a arătat ministrul Finanţelor. El a precizat că actualul ministru, Ionuţ Mişa, ar putea lucra alături de el. "Am avut o discuţie cu dânsul ieri şi din punctul meu de vedere ar trebui să continue într-o formulă alături de mine. Nu am vorbit de o funcţie, ci de această propunere", a mai spus Teodorovici.



Teodorovici propune unificarea Declarațiilor 600 și 200





Formularul 600, care vizează obligaţiile referitoare la contribuţiile sociale, ar putea fi unificat cu Declaraţia 200, potrivit ministrului propus al Finanţelor, Eugen Teodorovici.

"În prima şedinţă de Guvern vom avea acea Ordonanţă de urgenţă care va prelungi termenul de depunere (a Declaraţiei 600 n.r.), timp în care n-ar mai trebui să fie depuse aceste formulare, iar analiza la MFP se va produce repede. O variantă este aceea de a unifica cele două declaraţii, 200 şi 600", a spus Teodorovici, citat de Agerpres

Ministrul Finanţelor, Ionuţ Mişa, a declarat, recent, că instituţia ar putea introduce posibilitatea ca persoanele care au plătit contribuţii pentru veniturile estimate în Declaraţia 600 şi nu au realizat aceste venituri să primească sumele înapoi, în urma unei regularizări.

De asemenea, în cazul în care persoana respectivă încetează pe parcursul anului contractul în urma căruia obţinea venituri suplimentare, aceasta trebuie să notifice organul fiscal cu privire la încetarea activităţii.

"Din acel moment nu mai are obligativitate. Anunţă că şi-a încetat activitatea pe care o desfăşura până la acea dată şi la următoarele termene (pentru că suma trebuie plătită în patru rate - n. r.) nu mai are obligaţia de plată. Există această posibilitate de a nu plăti, dacă nu mai realizează venituri. Este un alt aspect pe care am putea să îl luăm în calcul, cel legat de regularizarea contribuţiilor pe care eu decid să le declar pentru că estimez că voi avea un venit de 100.000 de lei (de exemplu - n. r.). Eu constat că se va realiza în proporţie de 70.000 de lei. Atunci trebuie să am posibilitatea ca pentru sumele pe care le-am achitat pe parcursul anului să se facă regularizarea şi să primesc aceste sume. Acest lucru îl avem în calcul şi vom face această menţiune expres", a spus Mişa.

Formularul care vizează obligaţiile referitoare la contribuţiile sociale, respectiv contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate trebuie depus de persoanele fizice care au obţinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei în 2017.

Termenul de depunere a Declaraţiei 600 urmează să fie amânat până la 1 martie 2018 în scopul evitării riscului neconformării, motivat de faptul că pentru anumite categorii de contribuabili care au obligaţia să completeze şi să depună formularul până la 31 ianuarie acest document prezintă caracter de noutate, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă publicat recent de Ministerul Finanţelor Publice.

Moneda naţională îşi va reveni până la finalul anului

Moneda naţională îşi va reveni până la finalul anului, ajungând aproape de nivelul pe care este construit bugetul pe acest an, respectiv de 4,55 lei/euro, reiese din declaraţiile ministrului propus al Finanţelor, Eugen Orlando Teodorovici.

"Momentan (leul este la un nivel mai mic decât cel din construcţia bugetului pe 2018, n.r.), lucrurile se vor schimba în bine şi până la final de an o să... Am spus că îşi revine faţă de cel de astăzi. Eu sper ca pe final de an să fie exact pe nivelul la care e construit bugetul pe 2018", a spus Teodorovici.

El a precizat că indicatorii pe care este construit bugetul sunt realişti.

"Am avut o discuţie cu colegii din Banca Naţională şi per total vor fi cei pe baza cărora s-a făcut bugetul", a spus ministrul propus al Finanţelor.

Bugetul de stat pentru 2018 este construit pe o creştere economică de 5,5%, un curs mediu de 4,55 de lei pe euro şi un câştig mediu salarial lunar de 2.614 lei. Deficitul bugetar cash este estimat la 2,97% din PIB, în timp ce deficitul ESA este 2,96% din PIB.

Veniturile bugetare proiectate pentru 2018 sunt estimate la 287,5 miliarde lei, respectiv 31,7% din PIB, iar cheltuielile la 314,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă 34,6% din PIB.

Ministrul propus pentru preluarea portofoliului de la Ministerul Finanţelor Publice, Eugen Orlando Teodorovici, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului.

Membrii celor două comisii au avizat noul mandat cu 19 voturi pentru, 12 împotrivă şi nicio abţinere.