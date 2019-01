Varianta finală a proiectului de buget va fi prezentată miercuri, până în prânz, a declarat ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici.

Teodorovici, a afirmat, marţi seară, după întâlnirea cu reprezentanţii Asociaţiei Municipiilor din România (AMR), că au existat discuţii pe marginea bugetului de stat pentru anului 2019 cu toate partidele politice, şi a subliniat că în acest an primăriile nu vor înregistra pierderi de bugete.

"Am vorbit pe marginea proiectului de buget cu toate partidele, inclusiv cu UDMR. Am apreciat întotdeauna punctul de vedere al UDMR vizavi de expertiza tehnică pe care dânşii o au şi au propus lucruri chiar foarte bune. Am discutat în mod deschis. Nu este cineva la birou la Finanţe şi face pe sub masă vreun buget. Legea bugetului, cum a fost pe 2018, exact aşa s-a aplicat, nimic altceva. Ca ministru de Finanţe, aşa cum a prevăzut Legea 2/2018, exact aşa s-au aplicat formulele şi aşa s-au alocat sumele (...) Anul acesta, nu vor fi pierderi (de bani la primării, n.r.). Depinde de fiecare ce definiţie are vizavi de pierderi sau de câştig", a spus Teodorovici, potrivit Agerpres

Întrebat care va fi formula de calcul prin care să se facă alocările financiare pentru primării, ministrul de resort a precizat că "probabil că va fi foarte greu să găsim o astfel de formulă".

"Au fost discuţii în noiembrie cu primarii, cu Asociaţia Municipiilor din România, vizavi de o anumită formulă de calcul (pentru alocarea finanţelor pentru autorităţile locale, n.r.). Eu nu am fost prezent atunci la discuţii, dar nu a fost în niciun caz o asumare din partea Guvernului. Discuţia a plecat de la ideea găsirii unei formule pe care toţi să o accepte. De ani de zile, după Revoluţie, se doreşte acea formulă magică, care să asigure pentru fiecare UAT (Unitate Administrativ Teritorială, n.r.) în parte exact banii de care are nevoie. Probabil că va fi foarte greu să găsim o astfel de formulă, pentru că ştiţi foarte bine că cerinţele sunt multe ca număr şi diverse din parte fiecărei instituţii în parte. Nu ai cum să găseşti (o formulă, n.r.), cel puţin într-un timp foarte scurt. Am solicitat de la structurile asociative asumat de cele patru structuri una sau două propuneri pe baza cărora noi să înaintăm în discuţii. Acest lucru nu a venit. Azi nu s-a venit cu o propunere asumată de cele patru structuri asociative. Nu Guvernul trebuie să alinieze discuţiile. Am avut discuţii la aceeaşi masă şi anul trecut, dar niciodată acestea nu au avut loc într-un cadru unitar, la aceeaşi masă, pentru a vedea noi ca şi Guvern ce propun cele patru structuri asociative. Nu e niciodată târziu pentru discuţii", a punctat Eugen Teodorovici.

Primarii din marile oraşe au avut, marţi, o întâlnire cu ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, şi Darius Vâlcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dăncilă, tema principală fiind alocările financiare care se fac de la bugetul de stat către autorităţile locale.

În urma discuţiilor, care au durat mai bine de trei ore, reprezentanţii Guvernului au anunţat că, până miercuri, la ora 12:00, vor veni cu o variantă, în timp ce reprezentanţii AMR au susţinut alocarea a cel puţin o treime din bugetul de stat către autorităţile locale. Aceştia au avertizat că, în cazul în care varianta propusă de Guvern nu va fi agreată, vor protesta în faţa Guvernului, acţiune la care şi-a anunţat prezenţa şi primarul Capitalei, Gabriela Firea.