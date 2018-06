Acesta a subliniat totodată că pe lotul 3 Lugoj-Deva lucrează mai mult de 100 de oameni, care nu au făcut un metru în plus de construcţie, ci doar au dărâmat ceea ce s-a făcut anul trecut.

"Astăzi, în România, pe toate şantierele aflate în lucru - şi mă refer la 13 şantiere de autostrăzi care însumează 176 de kilometri de autostradă - nu mai există nicio barieră administrativă. Nu mai e nevoie de nicio Hotărâre de Guvern de expropriere, de nicio autorizaţie, iar toţi banii sunt la dispoziţia constructorilor. Acest lucru nu s-a întâmplat de mulţi ani în România, poate niciodată, şi aş vrea să mă contraziceţi. Toţi constructorii au front de lucru, dar vă mai spun ceva: acum se vede slăbiciunea companiilor, cele mai multe dintre ele străine, care au câştigat licitaţii în România în ultimii 20 de ani. Nu vedem pe şantiere utilajele pe care le-au pus în documentaţia cu care au câştigat licitaţiile. Vedem pe şantiere doar nişte utilaje de mâna a doua, exploatate de nişte companii care nici măcar nu sunt subcontractorii declaraţi, sunt doar nişte prestatori, plătiţi în bătaie de joc. Şi ştiu acest lucru pentru că în ultimul timp, de trei luni, toţi secretarii de stat din minister au repartizat câte un segment de autostradă în care există şantiere. Fiecare dintre aceştia merge o dată la două săptămâni pe şantier, împreună cu prefecţi, împreună cu preşedinţi de consilii judeţene, împreună cu reprezentanţi ai autorităţilor de control. Stau de vorbă cu antreprenorii, fac procese verbale pentru fiecare vizită pe care o fac acolo şi iau scris că antreprenorii nu au niciun impediment din partea statului român în a lucra", a răspuns Şova, la acuzaţiile aduse în moţiunea simplă intitulată "Ministerul Transporturilor sub PSD este Ministerul Anti-Autostrăzi", iniţiată de USR.

Ministrul a dat ca exemplu autostrada Sebeş-Turda, unde lucrările nu sunt de calitate.

"Vorbesc de Sebeş-Turda. Bineînţeles că din dronă arată foarte bine aceste două segmente, dar vă invit să aveţi curiozitatea să mergeţi să vedeţi acele două sectoare de autostradă, să staţi de vorbă cu antreprenorii şi să-i întrebaţi de ce niciunul dintre ei nu solicită începerea activităţilor de recepţie. La unul din loturi a expirat termenul de predare pe 21 iunie. O să vă pot oferi probabil doar facturile de penalităţi pentru aceşti antreprenori, pentru că, din punct de vedere al calităţii lucrărilor, mai sunt multe de verificat, credeţi-mă!", a explicat Şova.

Şeful de la Transporturi le-a spus deputaţilor că nu poate spune când se vor putea recepţiona autostrăzile aflate în lucru întrucât antreprenorii nu vor putea respecta graficele de lucrări din lipsă de muncitori.

"Avem 800 de milioane de euro de cheltuit anul acesta şi avem pe şantiere la cei 176 de kilometri aproape 1.800 de muncitori şi câteva sute de utilaje. Iar din aceşti 1000 şi ceva de muncitori, 600 sunt la un singur antreprenor şi peste 300 de utilaje la un singur antreprenor. Cum să vă spun eu când vom recepţiona autostrăzile?! Nu v-aş minţi să vă spun şi să vă citesc din graficele pe care aceşti antreprenori le-au dat către minister?! Pentru că ştim bine că nu se vor putea ţine de aceste grafice. Vorbim despre segmentul 3 de pe Lugoj-Deva. Anul acesta lucrează acolo 100 şi ceva de oameni. Nu au făcut un metru în plus de construcţie, ci doar au dărâmat ceea ce au făcut anul trecut. Cel mai mare constructor de autostrăzi din Spania! Am mers acolo cu ambasadorul Spaniei şi am stat de vorbă cu antreprenorii. Nu-i nevoie să mergi cu ambasadori, dar vorbiţi de ce nu tragem banii europeni. Şi, cu toate acestea, v-am spus şi m-am angajat că vom realiza ţintele de absorbţie, dar cu dimensiunea la care astăzi se lucrează pe şantierele din România la autostrăzi - şi m-am referit aici la autostrăzi când am spus că am deblocat toate barierele administrative, nu m-am referit la pasaje - la care lucrăm, dar, credeţi-mă, 1.100 de acte normative în 5 luni aştept să îmi spună cineva când se va depăşi această barieră, când va fi depăşit acest record. Şi toate acestea au ţinut de documentaţii pentru investiţii din domeniul transporturilor. Comparativ cu situaţia de anul trecut, când bugetele companiilor din subordinea MT au fost aprobate în a doua jumătate a anului, în acest mandat 90% din bugetele acestor companii deja au fost aprobate prin Ordin de Ministru sau Hotărâre de Guvern. Şi acest lucru nu este puţin pentru că astăzi în toate companiile din subordinea ministerului deja au loc procedurile care privesc investiţiile, care privesc achiziţiile publice de bunuri şi servicii", a completat Lucian Şova.