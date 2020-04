Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunţat sâmbătă că a semnat Ordonanţa Militară nr 7, care prevede inclusiv suspendarea zborurilor către şi dinspre SUA şi o serie de ţări europene, pentru o perioadă de 14 zile, începând din data de 5 aprilie.

"Având în vedere că multe ţări au intrat în zona roşie, conform evaluării Institutului Naţional de Sănătate Publică, am decis să suspendăm toate zborurile efectuate de operatorii economici aerieni spre Austria, Belgia, Elveţia, SUA, Marea Britanie, Irlanda, Olanda, Turcia şi Iran - în şi din aceste ţări către România sau spre aceste ţări - pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 5 aprilie, de mâine, duminică, ora 23,00, ora României. Evident că, la fel ca şi deciziile anterioare, această restricţie nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă, corespondenţă, zboruri umanitare sau care asigură servicii medicale de urgenţă, precum şi aterizările tehnice necomerciale", a anunțat Vela, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul ministerului.

Pe de altă parte, el a subliniat că va fi permis transportul lucrătorilor sezonieri, prin curse charter neregulate, cu avizul autorităţilor competente din ţările de destinaţie.

"Avem şi o veste bună. În aceste zile am primit o solicitare pentru un transport şi am introdus în Ordonanţa nr. 7 un articol care va permite zboruri efectuate de toţi operatorii aerieni prin curse charter neregulate pentru transportul lucrătorilor sezonieri din România către alte state, evident, cu avizul autorităţilor competente din ţara de destinaţie. La fel de evident, ne-am gândit şi am restricţionat că aceste zboruri nu se referă la domeniul sanitar şi al muncii în zona asistenţei sociale", a mai spus ministrul Afacerilor Interne.